Ennesimo pareggio: 1 a 1 tra Franciacorta e Caravaggio

Il Franciacorta non riesce a rialzarsi e mette a referto il quinto pareggio consecutivo. La gara in programma oggi era valida per l’ottava giornata di campionato e vedeva il Franciacorta impegnato sul campo del Caravaggio. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Cutrufo, gli assistenti invece Bonaccorso e Testai.

Il Franciacorta è riuscito a passare in vantaggio al 12’ del primo tempo con Sodinha, al terzo centro stagionale su 6 presenze totali. La squadra però non è stata in grado di conservare il vantaggio per molto: sei minuti più tardi il Caravaggio riesce a tornare in parità con una rete di Fumagalli. Il punteggio si inchioda perciò sull’1 a 1 e non si sbloccherà più durante l’arco dei 90 minuti di gioco.

La posizione in classifica comincia ad essere pericolosa per lo Sporting Franciacorta, al momento 16esimo nel girone B del campionato di serie D. Il casellino delle vittorie non si aggiorna dalla sfida con la Casatese, unica vittoria del campionato fino ad ora, sono poi arrivate due sconfitte e ben 5 pareggi. Analizzando le singole prestazioni, in alcuni casi il Franciacorta ha raccolto meno di quello che avrebbe dovuto, in parte per errori arbitrali ed in parte per mancanza di lucidità sotto porta. Resta evidente però come sia necessario per gli uomini di mister Vecchi di invertire il prima possibile la rotta per evitare di compromettere la stagione.

Il prossimo impegno del Franciacorta sarà casalingo: gli ospiti saranno il Virtus CiseranoBergamo, reduci da un pareggio contro il Sona nell’ultima giornata di campionato.