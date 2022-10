Eccellenza: i risultati della nona giornata

Nona giornata di campionato spezzata con quattro partite disputate sabato 29 e cinque domenica 30 ottobre. Nel turno serale di sabato il Rovato cala il poker in trasferta contro il Codogno e rimane al primo posto del girone. Vittoria suon di gol anche per la Bedizzolese che ne rifila ben cinque al Vobarno. Pareggio a reti bianche tra Castiglione e Darfo Boario, mentre il Cazzagobornato si rialza da grande squadra dopo tre vittorie consecutive superando per 2 a 1 il Ciliverghe in trasferta. Nella giornata odierna, invece, il Cast Brescia si aggiudica per 2 a 1 la sfida di cartello contro il Prevalle del neo tecnico Beccalossi. Il Rezzato Dor lotta fino all’ultimo, ma è costretto a cedere all’Offanenghese che resta in scia del Rovato a due punti di distanza. Bene Caravaggio e Soresinese vincenti in trasferta contro Soncinese e Luisiana.

I risultati e i marcatori della giornata:

Ciliverghe - Cazzagobornato 1-2 (giocata sabato 29)

(46′ pt autogol Paderno – 47′ Minotti, 86′ Mennucci)

Darfo Boario - Castiglione 0-0 (giocata sabato 29)

Codogno - Rovato 0-4 (giocata sabato 29)

(67′ rig. Lizzola, 69′ Faini, 75′ Thiam, 94′ Bongioni)

Vobarno - Bedizzolese 0-5 (giocata sabato 29)

(18′ Omorogieva, 64′ Scidone, 74′ Bertoli, 82′ Taglietti, 86′ Scidone)

Offanenghese - Rezzato Dor 2-1

(14′ Guerini, 45′ Pinton – 84′ Assini)

Ospitaletto - Carpenedolo 1-0

(2′ Barwuah)

Prevalle - Cast Brescia 1-2

(52′ Cò – 4′ Peli, 79′ Peli)

Luisiana - Soresinese 0-2

(Vera, Zamble)

Soncinese - Caravaggio 0-1

(Speziale)

