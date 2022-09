Eccellenza: i risultati di mercoledì 28 settembre

Le big del girone c di Eccellenza vincono come da pronostico e proseguono il cammino in vetta alla classifica. Il Cazzagobornato continua a stupire vincendo nettamente in trasferta a Ospitaletto per 3 a 1 così come il Cast Brescia che espugna il campo di Vobarno ma soltanto con un sofferto 1 a 0. Vittoria e primo posto anche per il Castiglione che vince di misura contro il Prevalle, una delle favorite a inizio stagione per la vittoria del campionato. Bene il Rovato vittorioso sul Rezzato ancora a zero punti e il Ciliverghe che batte 2 a 1 la Luisiana e si porta a 10 punti con una partita da recuperare. Prima vittoria in campionato per il Carpenedolo in trasferta a Caravaggio, brutta sconfitta invece per il Darfo Boario che cade in casa per 4 a 1 contro l’Offanenghese

I risultati e i marcatori della giornata:

ROVATO - REZZATO 2-1

(30′ Thiam, 45′ Faini – 55′ Perani)

BEDIZZOLESE - Soresinese 1-1

(16′ Scidone – 27′ Pozzoni)

Caravaggio - CARPENEDOLO 0-1

(24′ Diene)

Castiglione - PREVALLE 2-1

(9′ El Ardoudi, 45′ Ferrari – 35′ rig. Okyere)

CILIVERGHE - Luisiana 2-1

(38′ Guccione, 78′ Pizzoni – 92′ Moddou)

DARFO BOARIO - Offanenghese 1-4

(13′ Flaccadori – 3′ Guerini, 36′ Guerini, 58′ Guerini, 67′ Proch)

OSPITALETTO - CAZZAGOBORNATO 1-3

(70’ Barwuah – 12’ Minotti, 56’ Aceti, 82’ Inverardi)

VOBARNO - CAST BRESCIA 0-1

(50′ Arici)

Soncinese - Codogno 1-0

(63’ Lanzi)

Fonte immagine: Ciliverghe Calcio.