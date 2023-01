Eccellenza: i risultati di domenica 29 gennaio

Il Cast Brescia torna alla vittoria superando per 3 a 1 la Bedizzolese e riconquista la vetta del girone C di Eccellenza complici le sconfitte del Cazzagobornato e del Caravaggio, entrambe in casa, rispettivamente contro la Soresinese e il Rovato. Trasferta amara per l’Ospitaletto sconfitto di misura dalla Soncinese a differenza del Prevalle corsaro a Darfo Boario. Vittorie importanti in chiave salvezza per il Carpenedolo che batte 2 a 1 il Ciliverghe e per il Vobarno che grazie al gol di Paghera batte la Luisiana. Altra sconfitta, infine, per il Rezzato Dor che subisce il poker del Castiglione e vede allontanarsi anche il Codogno vittorioso contro l’Offanenghese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bedizzolese - Cast Brescia 1-3

(6′ Scidone – 4′ Gritti, 35′ Contratti, 41′ Marazzi)

Caravaggio - Rovato 1-2

(23′ Bertelli – 53′ Bertuzzi, 58′ Vigani)

Castiglione - Rezzato Dor 4-0

(Campagnari, Campagnari, Lauricella, Lauricella)

Cazzagobornato - Soresinese 0-1

(Brunetti)

Darfo Boario - Prevalle 0-1

(30′ rig. Okyere)

Carpenedolo - Ciliverghe 2-1

(10′ autogol Mutti, 58′ Mutti – 52′ Valotti)

Soncinese - Ospitaletto 1-0

(56′ Cantoni)

Vobarno - Luisiana 1-0

(11′ Paghera)

Codogno - Offanenghese 1-0

(Franceschinis)

Fonte immagine: FC Carpenedolo.