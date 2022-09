Eccellenza: è subito Cast Brescia. Bene anche il Cazzagobornato

La prima giornata del campionato di eccellenza girone c ha regalato molte emozioni e tanti gol. Ben cinque tra Bedizzolese e Rovato con gli amaranto avanti di due reti, ma rimontate e sorpassate nelle ripresa. Il Vobarno ferma in casa la temibile Offanenghese mentre il Cazzagobornato vince con un netto 3 a 0 sul Carpenedolo. Il big match della giornata tra Ciliverghe e Prevalle termina a reti inviolate. Anche Darfo Boario e Ospitaletto si spartiscono la posta in palio a differenza del Rezzato che torna sconfitto da Caravaggio. Buona la prima, invece, per il Cast Brescia che vince contro il Codogno al termine di una grande prova di squadra.

I risultati e i marcatori della prima giornata

Bedizzolese - Rovato 2-3 (10′ Faccioli, 21′ M. Scidone rig. – 37′, 48′ rig. Faini, 63′ Bongioni)

Caravaggio - Rezzato Dor 2-0 (18′ Inversini, 37′ Viola)

Cast Brescia - Codogno 3-1 (42′ Giosa, 72′, 95′ Peli – 68′ Cigognini)

Castiglione - Soresinese 1-0 (89′ Guerci aut.)

Cazzagobornato - Carpenedolo 3-0 (42′ Trovadini, 44′ Minessi, 80′ Venturi)

Ciliverghe - Prevalle 0-0

Darfo Boario - Ospitaletto 1-1 (21′ Randazzo – 58′ Berta)

Soncinese - Luisiana 0-2 (87' Casarotti, 89' Riboli)

Vobarno - Offanenghese 2-2 (15′ Venturelli, 41′ Seck – 70′, 79′ Kasparavicius)

Fonte immagine: FC Castiglione.