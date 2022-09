Eccellenza: i risultati di domenica 25 settembre

Il Prevalle vince a valanga sul Prevalle trascinato da uno scatenato Okyere autore di una tripletta. Cadono, invece, le tre prime della classe che interrompono la striscia di vittorie consecutive: la Bedizzolese ha la meglio sul Castiglione, il Cazzagobornato torna sconfitto dalla trasferta di Rovato e il Cast Brescia cade in casa di misura contro il Caravaggio dell’ex Marrazzo. L’Ospitaletto perde in casa contro il Codogno e manca la ghiotta occasione di balzare in testa alla classifica. Momento complicato per il Carpenedolo che perde in casa contro la Soncinese e resta a un punto. Pareggio che sa di beffa, invece, per il Darfo Boario che in vantaggio di due reti segnate da Flaccadori si fa rimontare a tre minuti dalla fine. Rezzato e Ciliverghe, infine, chiuderanno la quarta giornata nel recupero serale di mercoledì 19 ottobre.

I risultati e i marcatori della quarta giornata:

BEDIZZOLESE - Castiglione 2-1

(32′ Ndoci, 36′ Scidone – 70′ rig. Ferrari)

CARPENEDOLO - Soncinese 0-2

(54′ Lanzi, 80′ Lanzi)

CAST BRESCIA - Caravaggio 0-1

(4′ Speziale)

OSPITALETTO - Codogno 0-1

(75′ Franzese)

PREVALLE - VOBARNO 4-0

(5′ Okyere, 46′ pt rig. Okyere, 70′ Okyere, 87′ Vernuccio)

ROVATO - CAZZAGOBORNATO 3-1

(26′ Faini, 54′ Roma, 64′ Maffeis – 17′ Trovadini)

Soresinese - DARFO BOARIO 2-2

(59′ Imprezzabile, 87′ Pozzoni – 23′ Flaccadori, 26′ Flaccadori)

Luisiana - Offanenghese 2-4

(Mehmetaj, Riboli - Guerini, Cuzzi, Kasparivicius, Sejr)

REZZATO - CILIVERGHE (mercoledì 19 ottobre)

