Eccellenza: i risultati di domenica 22 gennaio

Nel diciottesimo turno del campionato di Eccellenza, il Carpenedolo batte a sorpresa il Cazzagobornato grazia a una doppietta di Botturi. I franciacortini vengono così raggiunti in testa alla classifica dal Caravaggio vittorioso per 4 a 0 contro il Rezzato Dor. Torna alla vittoria l’Ospitaletto che supera di misura il Darfo Boario, mentre il Cast Brescia viene fermato sull’uno pari in casa del Codogno. In zona play off stabili i cremaschi dell’Offanenghese che hanno superato per 2 a 1 il Vobarno. Risale il Ciliverghe che nel big match di giornata contro il Prevalle vince per 1 a 0 e sorpassa in classifica il Rovato affondato tra le mura amiche dalla Bedizzolese con un netto 4 a 1. A chiudere la giornata la vittoria per 1 a 0 della Soresinese contro il Castiglione e il pareggio 1 a 1 tra Luisiana e Soncinese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Carpenedolo - Cazzagobornato 2-1

(5′ Botturi, 15′ rig. Botturi – 20′ Zamboni)

Offanenghese - Vobarno 2-1

(40′ Guerini, 75′ Kaspravicius – 70′ Mariani)

Ospitaletto - Darfo Boario 1-0

(Cartella)

Prevalle - Ciliverghe 0-1

(80’ Comi)

Codogno - Cast Brescia 1-1

(73′ Franceschinis – 13′ Giosa)

Rezzato Dor - Caravaggio 0-4

(12′ Bertelli, 36′ rig. Marrazzo, 77′ Fadigati, 82′ Vo)

Rovato - Bedizzolese 1-4

(54′ Rovato – 20′ Bertoli, 25′ Dagani, 65′ Tettamanti, 73′ Ndoci)

Soresinese - Castiglione 1-0

(28′ Lera)

Luisiana - Soncinese 1-1

(Moriggi - Cantoni)

Fonte immagine: pagina facebook Prevalle Calcio.