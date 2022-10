Eccellenza: i risultati di domenica 2 ottobre

Cast Brescia e Cazzagobornato reagiscono immediatamente alla sconfitta di domenica scorsa e tornano alla vittoria, entrambe in trasferta, mantenendo la testa della classifica. I gialloblù passano di misura sulla Bedizzolese mentre il Cast Brescia batte per 3 a 1 la Luisiana. Colpo esterno del Rovato che prosegue il suo momento di gran forma espugnando 3 a 0 il campo del Ciliverghe. Vittoria casalinga per 4 a 2 del Darfo Boario sul Rezzato Dor che resta inchiodato a zero punti in classifica. Il solito Okyere non basta al Prevalle che fatica a trovare quei bei meccanismi di gioco della passata stagione e torna sconfitto da Codogno. Prima vittoria stagionale del Vobarno che supera 3 a 0 il Carpenedolo. Pareggio a reti inviolate, infine, per l’Ospitaletto sul campo dell’Offanenghese. Nelle restanti sfide del campionato di Eccellenza il Caravaggio e la Soresinese vincono in trasferta rispettivamente contro il Castiglione e la Soncinese.

I risultati e i marcatori della giornata

BEDIZZOLESE - CAZZAGOBORNATO 0-1

(Venturi)

CILIVERGHE - ROVATO 0-3

(25′ Reboldi, 62′ rig. Lizzola, 77′ Bonardi)

DARFO BOARIO - REZZATO DOR 4-2

(13′ Randazzo, 17′ Lini, 43′ Pedersoli, 88′ Fanti – 35′ Scidone, 76′ Mamone)

Luisiana - CAST BRESCIA 1-3

(26′ Villa – 47′ pt Peli, 60′ Peli, 50′ Mattei)

Offanenghese - OSPITALETTO 0-0

Codogno - PREVALLE 2-1

(Kouadjo, Franceschinis – Okyere)

VOBARNO - CARPENEDOLO 3-0

(8′ Paghera, 16′ Paghera, 42′ rig. Rusconi)

Castiglione - Caravaggio 0-4

(45′ Bertelli, 63′ Fornari, 90′ Fornari, 93′ Pedroni)

Soncinese - Soresinese 1-4

(Ruscitto - 2 Prandi, 2 Zamble)

Fonte immagine: Cazzagobornato Calcio.