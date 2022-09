Eccellenza: i risultati di domenica 18 settembre

Il Cazzagobornato vince di misura sul Rezzato con un rigore trasformato dal suo fuoriclasse Minotti e fa tre su tre in campionato. A punteggio pieno anche il Cast Brescia che si aggiudica la sfida di cartello per 3 a 0 contro l’Offanenghese. Il Ciliverghe vince per 3 a 2 contro la Soresinese e si mantiene in scia delle prime in classifica. Colpi esterni della Bedizzolese per 2 a 1 sul Caravaggio, del Prevalle per 1 a 0 sulla Soncinese e dell’Ospitaletto sempre per 1 a 0 contro il Vobarno. Il Rovato torna invece sconfitto da Castiglione, mentre Darfo Boario e Carpenedolo pareggiano due pari.

I risultati e i marcatori della terza giornata:

Caravaggio - BEDIZZOLESE 1-2 (Lazzaroni aut. – Ghidini, Omoregieva)

Castiglione - ROVATO 1-0 (23′ Ferrari)

CAZZAGOBORNATO - REZZATO DOR 1-0 (Minotti rig.)

CILIVERGHE - Soresinese 3-2 (7′ Scidone, 32′ Fantoni rig., 45′ Valotti – 14′ Prandi, 94′ Zamble)

DARFO BOARIO - CARPENEDOLO 2-2 (47′ Fenotti, 80′ Flaccadori – 37′ Mariani, 72′ Comotti)

Offanenghese - CAST BRESCIA 0-3 (45′ Contratti, 53′ Giosa, 75′ Meini)

Codogno - Luisiana 1-0 (Franceschinis)

Soncinese - PREVALLE 0-1 (Okyere)

VOBARNO - OSPITALETTO 0-1 (35′ Campana)

Fonte immagine: Ospitaletto.