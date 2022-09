Eccellenza: i risultati di domenica 11 settembre

Seconda vittoria consecutiva del Cast Brescia che vince per due a zero contro la Bedizzolese e si coccola il suo nuovo bomber Contratti, autore di una doppietta. Vittoria importante anche per il Ciliverghe che a “Casa Cili” supera per due a uno il Carpenedolo grazie al gol di Lauricella nei minuti finali. Colpaccio esterno del Darfo Boario che super per due a uno il Prevalle. Vittorie esterna anche per il Castiglione e il Cazzagobornato rispettivamente sul Rezzato Dor e sulla Soresinese. Il Vobarno torna invece sconfitto dalla sfida contro la Luisiana, bene l’Ospitaletto che vince e convince contro la Soncinese. Buon pareggio a reti inviolate anche per il Rovato che il Caravaggio del neo acquisto Marrazzo.

I risultati e i marcatori della seconda giornata:

Prevalle - Darfo Boario 1-2 (31′ Beccalossi – 23′ Baccanelli, 80′ Flaccadori)

Cast Brescia - Bedizzolese 2-0 (7′, 49′ Contratti)

Ciliverghe - Carpenedolo 2-1 (10′ Scidone, 86′ Lauricella – 16′ Comotti)

Luisiana - Vobarno 1-0 (68′ Rota)

Ospitaletto - Soncinese 3-1 (Graziano, Forlani, Galelli – Veron)

Rezzato Dor - Castiglione 1-2 (Di Marzio – Maroni, Ferrari)

Rovato - Caravaggio 0-0

Soresinese - Cazzagobornato 1-3 (Ladhili – Venturi 2, Trovadini)

Fonte immagine: pagina facebook FC Carpenedolo.