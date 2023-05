Eccellenza: il programma dei play out e dei play off

Iniziano oggi i play off e i play out di Eccellenza. In campo cinque bresciane per sognare la promozione in Serie D (Cazzagobornato e Ospitaletto) e per mantenere la categoria (Darfo Boario, Carpenedolo e Vobarno)

Di seguito il programma della giornata:

PLAY OFF

Caravaggio - OSPITALETTO

(Arbitro: Piernicola Giorgino di Milano; Assistente 1: Matteo Crippa di Lecco; Assistente 2: Andrea Lufi di Lodi)

Castiglione - CAZZAGOBORNATO

(Arbitro: Francesco Palmisano di Saronno; Assistente 1: Michele Pagano di Brescia; Assistente 2: Andrea Colitti di Cinisello Balsamo)

PLAY OUT

Codogno - DARFO BOARIO

(Arbitro: Marco Radice di Cinisello Balsamo; Assistente 1: Andrea Giulio Adragna di Milano; Assistente 2: Lorenzo Jacopo Cattaneo di Bergamo)

VOBARNO - CARPENEDOLO

(Arbitro: Mattia Evangelista di Treviglio; Assistente 1: Andrea Lattarulo di Treviglio; Assistente 2: Diego Alexander Huete Valdivia di Milano)