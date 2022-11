Eccellenza: Massimiliano Morandi non è più l’allenatore del Rezzato Dor

Altro cambio di panchina Eccellenza, ma stavolta si tratta di dimissioni e non di esonero. L’ormai ex tecnico del Rezzato Dor, Massimiliano Morandi, ha infatti comunicato la propria decisione di lasciare la panchina biancoblù. Fatale la terza sconfitta consecutiva, dopo Offanenghese e Bedizzolese, maturata nello scontro diretto di domenica 6 novembre contro la Luisiana. Morandi, che aveva accettato quest’estate l’incarico di allenare la prima squadra del neo promosso Rezzato, era consapevole che avrebbe trovato una squadra ridimensionata. Sotto la sua guida il Rezzato ha conquistato 7 punti che hanno portato il Rezzato a meno 4 dai play out e a meno 5 dalla salvezza diretta. L’obiettivo salvezza non è impossibile, ma ora la società ha poco tempo per trovare un nuovo allenatore in vista della difficile trasferta contro la Pro Palazzolo.

Fonte immagine: pagina facebook Rezzato Calcio Dor.