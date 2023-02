Eccellenza: Luca Sana non è più il tecnico del Darfo Boario

La sconfitta subita nell’ultimo turno contro il Rezzato Dor è stata fatale per Luca Sana che da poche ore non è più l’allenatore del Darfo Boario. Oltre alla recente battuta d’arresto, Luca Sana paga la difficile posizione di classifica che vede i neroverdi in zona play out con 26 punti e distante due lunghezze dal Carpenedolo.

Di seguito il comunicato del Club camuno pubblicato sui canali ufficiali:

“La società US Darfo Boario comunica che Luca Sana è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. A mister Sana vanno i più sinceri ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrata che ci ha permesso, nell'entusiasmante scorsa stagione, di approdare ai play-off”.