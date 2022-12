Eccellenza: i risultati di domenica 11 dicembre

La capolista Cazzagobornato perde in trasferta per 1 a 0 contro la Luisiana e viene raggiunta a quota 36 punti dal Cast Brescia che supera in scioltezza per 5 a 1 il Rezzato Dor sempre ultimo in classifica. A un punto di distanza inseguono Ospitaletto e Caravaggio vincenti rispettivamente contro Castiglione e Prevalle. Bene il Ciliverghe che si rialza vincendo in casa dell’Offanenghese con un netto 3 a 0, torna alla vittoria il Rovato che supera 2 a 0 la Soresinese e anche il Darfo Boario che in trasferta supera di misura il Codogno grazie al gol di Fenotti. Vittoria importante in chiave salvezza quella raggiunta last-minute del Vobarno sulla Soncinese, mentre tra Carpenedolo e Bedizzolese termina a reti inviolate.

I risultati e i marcatori della giornata:

Carpenedolo - Bedizzolese 0-0

Luisiana - Cazzagobornato 1-0

(10’ Riboli)

Offanenghese - Ciliverghe 0-3

(37′ e 73’ Bosio D., 66′ Pasini)

Ospitaletto - Castiglione 3-2

(Bertacchi, Barwuah, Miglio – 2 Conti)

Prevalle - Caravaggio 1-3

(Bonassi - 3 Marrazzo)

Codogno - Darfo Boario 0-1

(Fenotti)

Rezzato Dor - Cast Brescia 1-5

(8′ Vignetti – 2′ Giosa, 60′ Giangaspero, 65′ Giangaspero, 71′ Mattei, 89′ Mattei)

Soresinese - Rovato 0-2

(82′ Tettamanti, 85′ Faini)

Vobarno - Soncinese 1-0

(92′ Canciani)

Fonte immagine: pagina facebook FC Castiglione.