Eccellenza, girone C – Settima giornata: tutti in campo alle 14.30

La capolista Lumezzane è chiamata a giocare fuori casa in questa settima giornata di campionato, lo stadio è quello del CazzagoBornato. Sulla carta dovrebbe essere una partita non impossibile per il Lumezzane, anche se nelle ultime due giornate non è apparso così in forma come aveva abituato. Il CazzagoBornato invece proverà ad insidiare la capolista tentando di conquistarsi almeno un punto dalla sfida odierna.

La Bedizzolese, in casa, trova il Valcalepio: la squadra è motivata a risollevarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Prevalle nel turno precedente; il Valcalepio è invece chiamato a mostrare continuità dopo la vittoria contro il Carpenedolo, continuità che di fatto è sempre mancata in queste prime sei giornate di campionato.

Il Ciliverghe sfida il Carpenedolo e sulla carta si prospetta una gara molto interessante. Il Ciliverghe è reduce da una convincente vittoria contro il Pro Palazzolo e deve dimostrare di aver superato il momento negativo, d’altro canto al Carpenedolo non mancheranno di certo le motivazioni dopo la sconfitta nell’ultimo turno. Ad entrambe servono i 3 punti in palio, vitali più per il morale che per la classifica in questo momento.

La Governolese scende in campo contro l’Atletico Castegnato e dopo il pareggio della settimana scorsa, ed il primo punto conquistato, è a caccia della prima vittoria stagionale. Impresa però non facile: l’Atletico Castegnato ha dimostrato di essere un avversario ostico in queste prime uscite stagionali e la sconfitta maturata nell’ultima giornata contro l’Orceana può essere motivazione in più per fare ancora meglio.

L’Orceana incontra il Vobarno questa settimana, intenzionata a dimostrare come la sconfitta contro il Darfo Boario sia stata solo una battuta d’arresto momentanea ed è perciò chiamata a dare seguito alla vittoria, convincente, contro l’Atletico della scorsa settimana.

Il Prevalle affronta il Darfo Boario ma, sulla carta, non dovrebbe incontrare grosse difficoltà. Per quanto il Darfo sia in ripresa nelle ultime uscite, il Prevalle resta ancora imbattuto in questo campionato e deve centrare la vittoria per non perdere terreno nel confronto con il Lumezzane per la cima della classifica.

Il Pro Palazzolo infine incontra il Rovato e proverà a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica con ancora 0 punti conquistati in questa stagione.