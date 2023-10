Darfo Boario, Vincenzo Cogliandro è il nuovo allenatore dei camuni

È Vincenzo Cogliandro il nuovo allenatore del Darfo Boario. Dopo aver sollevato dall’incarico Riccardo Poma, la società neroverde aveva inizialmente optato per una soluzione interna affidando la guida tecnica della Prima Squadra al vice allenatore Bruno Stefani in occasione della sfida contro l’Orceana.

Di seguito il comunicato del club:

“La società, nel ringraziare Bruno Stefani per la dedizione e la professionalità mostrata in settimana premiata con il punto raccolto oggi, è lieta di accogliere il nuovo allenatore della Prima Squadra Vincenzo Cogliandro. 55 anni, approda in neroverde dopo l’esperienza maturata in molte stagioni di Serie D sulle panchine di Castellana (2009-2014), Vigasio (2016-2018), Ciliverghe (2019-2021) e Sona (stagione 2021-2022). Il nuovo mister potrà avvalersi della collaborazione del nostro staff tecnico formato da Gian Pegurri, Bruno Stefani, Gianbattista Prandini, Sergio Zambetti e Giorgio Duci”.