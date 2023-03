Il Cazzagobornato supera il Darfo Boario nell’anticipo

Girone C

La 28ª giornata del campionato di Eccellenza s’è aperta con l’anticipo tra Darfo Boario e Cazzagobornato. Ad avere la meglio al termine di una partita molto combattuta sono stati i gialloblù di mister Inverardi grazie al gol su rigore segnato da Minotti allo scadere del primo tempo.

Le due squadre sono molto attente a non scoprirsi e le azioni da gol faticano ad arrivare. Sul finire del primo tempo, però, arriva l’episodio che cambia la partita: cross di Farimbella e tocco di mano del terzino neroverde. Tra le polemiche avversarie l’arbitro indica il calcio di rigore che Minotti trasforma spiazzando Ravelli.

Nella ripresa la partita e più viva e i camuni partono con un buon piglio per cercare di ristabilire la parità. Minotti e compagni provano a prendere le misure, ma devono soffrire per resistere fino alla fine agli attacchi dei padroni di casa. Nei minuti finali Fanti e Flaccadori hanno due ottime occasioni, ma peccano in imprecisione e il Cazzagobornato ringrazia.

Una vittoria importante per la squadra di mister Inverardi che sale a quota 49 punti e raggiunge momentaneamente il Caravaggio in classifica al secondo posto alle spalle del Cast Brescia.

IL TABELLINO

DARFO BOARIO (4-3-3): Ravelli; Maj, Cotti Cometti, Lini, Clementi; Randazzo, Pedersoli, Fanti; Baccanelli (64’ Flaccadori), Spampatti (77 Zampatti), Fenotti. A disposizione: Poetini, Lorandi, Damioli, Canotto, Remondi, Laini, Giorgi. Allenatore: Tignonsini.

CAZZAGOBORNATO (4-3-1-2) Abbradini; Aceti, loduca, Paderno, Farimbella; Masperi, Capitanio, Plodari (75’ Martinetti); Minotti; Minessi (69’ Pozzoni), Trovadini (85’ Menucci). A disposizione: Bonetti, Patarini, Mennucci, Mainardi, Stefanescu, Venturi, Inverardi. Allenatore: Inverardi.

ARBITRO: Boccuzzo di Reggio Calabria.

RETI: 43' rig. Minotti.

AMMONITI: Maj, Clementi - Masperi, Iudica.