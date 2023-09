Eccellenza Coppa Italia: i risultati della seconda giornata

Domenica 3 settembre è è andata in scena la seconda giornata di Coppa Italia. Bene il Rovato che si rialza vincendo per 3 a 0 sul Muggiò. Vittoria casalinga per il Darfo Boario, mentre il Cazzagobornato rimedia un pesante 5 a 0 a domicilio dall’Ardor Lazzate. Tutto aperto nel girone 8 con la vittoria della Bedizzolese sul Magenta e il pareggio esterno dell’Atletico Cortefranca contro il Calolziocorte. Qualificazione ipotecata per l’Ospitaletto vittorioso per 3 a 0 sul Saronno che vanifica la vittoria dell’Orceana sull’Arcellasco Città di Erba. Altra vittoria anche per la Pavonese sul Pavia e passaggio del turno a un passo. Hanno riposato, invece, Ciliverghe e Carpenedolo.

Di seguito tutti i risultati:

GIRONE 3

Rovato - Muggiò 3-0

(2 Faini, Barwuah)

GIRONE 7

Cazzagobornato - Ardor Lazzate 0-5

(Pellini, Deodato, Benedetti, Malvestio, Rizzo)

Darfo Boario - Mapello 2-0

(Riboli, Pedersoli)

GIRONE 8

Calolziocorte - Atletico Cortefranca 1-1

(Sibio - Mbengue)

Magenta - Bedizzolese 0-2

(Botturi, Okou Okou)

GIRONE 9

Ospitaletto - Saronno 3-0

(Guerini, Zanelli, Mattei)

Orceana - Arcellasco - Città di Erba 1-0

GIRONE 14

Riposa: Ciliverghe

GIRONE 15

Riposa: Carpenedolo

GIRONE 16

Pavonese - Pavia 2-1