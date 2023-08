Eccellenza Coppa Italia: i risultati della prima giornata

Domenica 27 agosto è iniziata ufficialmente la stagione 2023-24 di Eccellenza con il primo turno di Coppa Italia. Tutte le squadre bresciane subito in campo: sconfitta inaspettata per il Rovato contro la Sestese, vittoria esterna per la neopromossa Pavonese sul campo del Tribiano, bene Ciliverghe e Ospitaletto.

Di seguito tutti i risultati:

GIRONE 3

Sestese - Rovato 1-0

(43’ rig. Siano)

GIRONE 7

Ardor Lazzate - Darfo Boario 3-2

(Giangaspero, Deodato, Malvestio - Lini, Fenotti)

Mapello - Cazzagoborbato 4-1

(2 Capelli, Zambelli, Ghisleni – Lapadula)

GIRONE 8

Atletico Cortefranca - Magenta 1-1

(68’ Vigani - 15’ Artaria)

Bedizzolese - Calolziocorte 1-1

(Botturi - Tironi)

GIRONE 9

Arcellasco Città di Erba - Ospitaletto 0-1

(34’ rig. Gritti)

Saronno - Orceana 1-0

(89’ Torriani)

GIRONE 14

Ciliverghe - Casteggio 2-1

(19’ Triglia, 56’ Nolaschi - 51’ Migliavacca)

GIRONE 15

Carpenedolo - Oltrepò 2-3

(35’ Volta, 87’ Butturini - 15’ 46’ Franchini, 30’ Ferraro)

GIRONE 16

Tribiano - Pavonese 2-3

(Ibrahimi, Mbaye - Bettegazzi, Guarisco, Cò)