Eccellenza: Cast Brescia scatenato sul mercato

La neonata compagine franciacortina del Cast Brescia non vuole lasciare nulla al caso e conferma l’obiettivo di vincere il campionato di Eccellenza piazzando due colpi importanti. Si tratta di Francesco Giangaspero, attaccante classe ‘93 proveniente dalla Leon, e Daniele Tanghetti, attaccante classe ‘99 di proprietà del Breno, ma proveniente dal Desenzano in Serie D. Due rinforzi di spessore per il reparto offensivo già molto forte con Contratti, Mattei, Peli e Sodinha. Per due nuovi arrivi c’è però un addio, quello di Fabio Ubbiali, pedina importante nello scacchiere in questa prima fase di stagione, che saluta il Cast Brescia.