Eccellenza: i risultati di mercoledì 4 ottobre

Mercoledì 4 ottobre s’è disputato il turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza. Ad aprire la giornata è stato il Ciliverghe che nell’anticipo pomeridiano ha superato 3-0 il Casazza confermando la vetta della classifica al fianco della Castellana che con il medesimo risulto ha battuto il Darfo Boario. Torna alla vittoria l’Ospitaletto che in trasferta ha battuto l’Atletico Cortefranca. Seconda vittoria consecutiva per il Cazzagobornato, sconfitta casalinga per il Carpenedolo contro lo Scanzorosciate. Terminate in parità, invece, le sfide Bedizzolese-Rovato, Pavonese-Orceana e Vertovese-Pradalunghese. A chiudere il turno serale, infine, il poker del Castiglione rifilato alla Forza E Costanza.

I risultati e i marcatori della giornata:

Ciliverghe - Casazza 3-0

(2 Cristini, Torri)

Atletico Cortefranca - Ospitaletto 0-2

(6’ Zanelli, 87’ rig. Gritti)

Bedizzolese - Rovato 1-1

(Okou Okou - Barwuah)

Pavonese - Orceana 0-0

Castellana - Darfo Boario 3-0

(Garbin, Faye Pape, Secli)

Falco - Cazzagobornato 1-2

(Maffioletti - Vitari, Scaglia)

Carpenedolo - Scanzorosciate 0-2

(Cucchi, Valois)

Castiglione - Forza E Costanza 4-1

(Pjetri, Mambrin, Omorogieva, Guagnetti)

Vertovese - Pradalunghese 1-1

(Granillo - Autogol)