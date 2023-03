Eccellenza: i risultati di mercoledì 29 marzo

Grazie al gol di Contratti siglato nella ripresa, il Cast Brescia espugna il campo del Rovato e allunga a più 12 il suo vantaggio sul Caravaggio fermato sull’1 a 1 dalla Soresinese. La formazione di Quaresmini potrebbe festeggiare la vittoria del campionato già domenica prossima con ben quattro giornate d’anticipo. Al terzo posto sale il Castiglione vincente contro il Carpenedolo che si vede raggiungere in zona salvezza dal Darfo Boario vittorioso per 2 a 0 contro la Luisiana. Il Prevalle blocca il Cazzagobornato che sale a a 50 punti appaiato all’Ospitaletto che aveva aperto la giornata vincendo contro il Ciliverghe nella partita disputata alle 15. Continua a lottare e credere ai play out il Rezzato che supera di misura la Bedizzolese. Pareggio con un gol per parte, infine, tra Soncinese e Offanenghese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Ciliverghe - Ospitaletto 1-2

(41’ rig. Valotti - 24’ Bertacchi, 29’ Barwuah)

Rovato - Cast Brescia 0-1

(57’ Contratti)

Vobarno - Codogno 1-3

(51’ Paghera - 24’ e 70’ Franceschini, 85’ Tomella)

Bedizzolese - Rezzato Dor 0-1

(6’ Di Marzio)

Castiglione - Carpenedolo 1-0

(13’ Tosi)

Cazzagobornato - Prevalle 1-1

(80’ rig. Inverardi - 18’ Okyere)

Darfo Boario - Luisiana 2-0

(12’ Kamalu, 69’ Fenotti)

Caravaggio - Soresinese 1-1

(36’ rig. Marrazzo - 27’ Lera)

Soncinese - Offanenghese 1-1

(32’ rig. Pagano - 5’ Straolzini)

Fonte immagine: pagina facebook FC Castiglione.