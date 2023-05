Eccellenza: i risultati di domenica 7 maggio

Il campionato di Eccellenza aveva già eletto come sua regina il Cast Brescia che anche all’ultima giornata non ha lasciato nulla al caso vincendo 4 a 2 contro il già retrocesso Rezzato. Al secondo posto il Caravaggio vittorioso sul Prevalle, mentre al terzo si posiziona il Castiglione che ha vinto contro l’Ospitaletto. Sconfitta che poteva costare cara agli orange che però mantengono la quinta posizione grazie al pareggio del Rovato che, fermato sul due pari dalla Soresinese, non compie il sorpasso in classifica. Qualificazione storica ai play off, infine, per il Cazzagobornato che rifila un poker alla Luisiana. Chiude la stagione con una vittoria il Ciliverghe che supera 2 a 1 l’Offanenghese. La Bedizzolese vince contro il Carpenedolo costringendolo ai play out dove affronterà il Vobarno fermato in parità dalla Soncisne. Stessa sorte anche per il Darfo Boario che in casa non è andato oltre lo zero a zero contro il Codogno, squadra che dovrà riaffrontare per conquistare la salvezza.

Questi verdetti del campionato:

Promossa: CAST BRESCIA

Play off: Caravaggio-OSPITALETTO e Castiglione-CAZZAGOBORNATO

Play out: DARFO BOARIO-Codogno e CARPENEDOLO-VOBARNO

Retrocesse: Luisiana e REZZATO DOR

I risultati e i marcatori della giornata:

Rezzato Dor - Cast Brescia 2-4 (sabato 6 maggio)

(11′, 55′ Scidone – 9′, 89′ rig. Contratti, 28′ Zanelli, 66′ rig. Peli)

Bedizzolese - Carpenedolo 3-1

(41′ Faccioli, 63′ rig. Fregoni, 90′ Ndoci – 55′ Apollonio)

Caravaggio - Prevalle 3-0

(35′ Cacciatori, 71′ Pedroni, 87′ Corio)

Castiglione - Ospitaletto 3-1

(40′ Pasotti, 75′ Mangili, 84′ rig. Ferrari – 73′ aut. Guagnetti)

Cazzagobornato - Luisiana 4-0

(45′ rig. Pozzoni, 52′ Iudica, 55′ rig. Minotti, 77′ Venturi)

Ciliverghe - Offanenghese 2-1

(24′ Pasini, 27′ Davide Bosio – 65′ Guerini)

Darfo Boario - Codogno 0-0

Rovato - Soresinese 2-2

(41′ Bertuzzi, 69′ Faini – 67′ Galli, 90′ Lahdili)

Soncinese - Vobarno 1-1

(60′ Pagano – 49′ Venturelli)