Eccellenza: i risultati di domenica 30 aprile

Vittorie importanti in chiave salvezza per Carpenedolo e Darfo Boario che superano rispettivamente Rovato e Vobarno, ma restano a due punti di svantaggio dalla Soncinese che a domicilio ha battuto i campioni in carica del Cast Brescia. Vittoria a sorpresa del Codogno sul Ciliverghe, mentre il Castiglione vince 2 a 0 contro la Luisiana condannandola alla retrocessione. In zona play off l’Ospitaletto vince di misura contro il Caravaggio salendo al quinto posto alle spalle del Cazzagobornato fermato sul due pari dall’Offanenghese. La Soresinese si abbatte sul già retrocesso Rezzato Dor, mentre tra Prevalle e Bedizzolese termina con un gol per parte.

I risultati e i marcatori della giornata:

Carpenedolo - Rovato 1-0

(7′ Porro)

Offanenghese - Cazzagobornato

(58′ Pinto, 65′ Proch – 23′ e 61′ Minessi)

Ospitaletto - Caravaggio 1-0

(6′ Riboldi)

Prevalle - Bedizzolese 1-1

(Okyere)

Codogno - Ciliverghe 2-1

(4′ e 70′ Franzese – 28′ Valotti)

Soncinese - Cast Brescia 1-0

(38′ Piras)

Soresinese - Rezzato 4-0

(14′ Imprezzabile, 19′ Lessa, 77′ Lahdili, 89′ Lera)

Vobarno - Darfo Boario 1-2

(16′ Venturelli – 26′ Lini, 31′ Fusar Bassini)

Luisiana - Castiglione 0-3

(7′ Ricciardi, 82′ Campagnari, 91′ Abdelouaret)