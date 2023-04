Eccellenza: i risultati di domenica 23 aprile

A due giornate dal termine del campionato è arrivato il secondo verdetto, stavolta ai danni del Rezzato Dor che ha perso in casa contro il Carpenedolo ed è aritmeticamente retrocesso in Promozione. Arriva una sconfitta anche per il Cast Brescia già campione che tra le mura amiche di Castegnato viene battuto dalla Soresinese. Al secondo posto stabile il Caravaggio vittorioso sulla Luisiana, in terza posizione insegue il Cazzagobornato vincente sul Codogno. Vittorie anche per Castiglione e Rovato, rispettivamente contro Offanenghese e Prevalle, che si posizionano in zona play off sorpassando l’Ospitaletto fermato sullo zero a zero dalla Bedizzolese nella sfida disputata mercoledì 12 aprile. In chiave play out, infine, vittorie importanti del Vobarno sul campo del Ciliverghe e del Darfo Boario, trascinato dalla doppietta di Fenotti, contro la Soncinese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bedizzolese - Ospitaletto 0-0 (giocata mercoledì 12 aprile)

Cast Brescia - Soresinese 0-1

(87′ Ladhili)

Cazzagobornato - Codogno 2-1

(44′ Farimbella, 88′ Pozzoni – 82′ Franzese)

Ciliverghe - Vobarno 2-3

(30′ Cristini, 58′ rig. Valotti – 24′ Chimini, 77′ 91′ Venturelli)

Darfo Boario - Soncinese 2-1

(2 Fenotti – Marchiondelli)

Rezzato Dor - Carpenedolo 0-2

(87′ Bonatti, 90′ Porro)

Rovato - Prevalle 5-0

Caravaggio - Luisiana 4-2

(2 Marrazzo, Fornaro, Viola - Mehmetaj, Riboli)

Castiglione - Offanenghese 2-1

(30’ Mangili, 38’ autogol - 58’ Guerini)