Eccellenza: i risultati di domenica 16 aprile

Con il minimo scarto, il Cast Brescia batte 1 a 0 in trasferta il Darfo Boario e si laurea campione d’eccellenza con due giornate d’anticipo. A nulla è servito il 2 a 0 del Caravaggio che ha superato l’Offanenghese, ma rimane 12 punti di distanza dai franciacortini. Al terzo posto rimane stabile il Cazzagobornato fermato sul due pari dal Vobarno, stop in rimonta anche per l’Ospitaletto che raggiunge il Rovato a cinque minuti dallo scadere con Barwuah. Stesso punteggio per il Castiglione sul campo del Codogno ormai quasi certo di giocarsi i play out in virtù della sconfitta del Rezzato Dor contro il Prevalle. Il Ciliverghe supera con due gol di scarto la Soncinese, pareggio che vale la salvezza per la Bedizzolese contro la Luisiana. Dovrà ancora lottare, invece, il Carpenedolo sconfitto nello scontro diretto dalla Soresinese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Carpenedolo - Soresinese 0-2

(26′ Brusa, 95′ Lahdili)

Ciliverghe - Soncinese 2-0

(18′ Valotti, 27′ Bosio D.)

Darfo Boario - Cast Brescia 0-1

(74′ rig. Gritti)

Luisiana - Bedizzolese 2-2

(51′ Morigi, 91′ Degeri – 70′ Tettamanti, 82′ Omorogieva)

Ospitaletto - Rovato 1-1

(85′ Barwuah – 65′ Roma)

Prevalle - Rezzato Dor 2-1

(37′ 85′ Okyere – 67′ Taetti)

Codogno - Castiglione 1-1

(90′ Licciadello – 45′ Mangili)

Vobarno - Cazzagobornato 2-2

(26′ Iossa, 67′ Butturini – 37′ Masperi, 42′ Minessi)

Offanenghese - Caravaggio 0-2

(Vigani, Marrazzo)