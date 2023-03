Eccellenza: i risultati di domenica 26 marzo

Ad aprire la 28ª giornata del campionato di Eccellenza è stata la partita tra Darfo Boario e Cazzagobornato disputata sabato 25 marzo e vinta dai franciacortini per 1 a 0 grazie al rigore trasformato da Minotti. La formazione di mister Inverardi sale al terzo posto scavalcando Rovato e Castiglione, entrambe fermate in parità rispettivamente da Offanenghese e Soncinese. Al secondo posto rimane il Caravaggio vittorioso 3 a 0 in casa del Vobarno, mentre al primo posto si conferma un inarrestabile Cast Brescia vincente per 4 a 1 in trasferta contro il Ciliverghe. Al sesto posto affacciato alla zona play off c’è l’Ospitaletto che contro la Soresinese non è andato oltre lo 0 a 0. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Carpenedolo contro il Prevalle, mentre tra Codogno e Bedizzolese la sfida termina con un gol per parte. Stesso risultato per il Rezzato Dor rimontato negli ultimi dieci minuti dalla Luisiana.

I risultati e i marcatori della giornata:

Darfo Boario - Cazzagobornato 0-1 (giocata sabato 25 marzo)

(43’ rig. Minotti)

Ciliverghe - Cast Brescia 1-4

(45′ Comi – 8′ rig. 76′ Giangaspero, 21′ rig. Gritti, 41′ Marazzi)

Luisiana - Rezzato Dor 1-1

(79′ Nossa – 13′ Serpelloni)

Offanenghese - Rovato 2-2

(24′ Straolzini, 77′ Guerini – 61′ aut. Pinton, 91′ Maffeis)

Ospitaletto - Soresinese 0-0

Prevalle - Carpenedolo 1-2

(7′ rig. Okyere – 17′ Panina, 36′ Zanotti)

Codogno - Bedizzolese 1-1

(68′ rig. Tomella – 3′ Omorogieva)

Vobarno - Caravaggio 0-3

(67′ Fornari, 70′ 81′ Marrazzo)

Soncinese - Castiglione 1-1

(Volpi - Guagnetti)

Fonte immagine: pagina facebook Ciliverghe Calcio.