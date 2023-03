Eccellenza: i risultati di domenica 12 marzo

Pronta risposta del Cast Brescia dopo la sconfitta subita in settimana in Coppa Italia contro il Lais. La formazione di mister Quaresmini, infatti, supera in trasferta il Cazzagobornato in una caratterizzata da tanti gol terminata con il punteggio di 4 a 3. I punti di vantaggio sul Caravaggio sono ora 7 a seguito della sconfitta subita dal Darfo Boario che conquista i primi tre punti della gestione Tignosini. Il Castiglione vince contro il Ciliverghe e raggiunge al terzo posto il Rovato fermato sullo 0 a 0 dal Vobarno. Ancora una sconfitta, invece, per l’Ospitaletto battuto dal Prevalle trascinato dal solito Okyere. L’Offanenghese si aggiudica il derby cremasco contro la Soresinese. In zona salvezza la battaglia è sempre più avvincente: il Carpenedolo non va oltre l’1 a 1 contro la Luisiana, la Bedizzolese torna sconfitta dalla trasferta contro la Soncinese, mentre il Rezzato continua fa il bottino pieno a Codogno e continua a lottare per un posto nei play out.

I risultati e i marcatori della giornata:

Cazzagobornato - Cast Brescia 3-4

(16′ Minotti, 36′ Minessi, 54′ rig. Pozzoni – 3′ Peli, 9′ Mattei, 33′ Contratti, 68′ rig. Gritti)

Ciliverghe - Castiglione 1-2

(51′ Valotti – 39′ rig. Ferrari, 78′ Maroni)

Darfo Boario - Caravaggio 1-0

(61′ Maggioni)

Luisiana - Carpenedolo 1-1

(54′ Riboli – 75′ rig. Botturi)

Ospitaletto - Prevalle 0-1

(Okyere)

Codogno - Rezzato Dor 0-1

(62′ Di Marzio)

Soncinese - Bedizzolese 1-0

(71′ Lanzi)

Vobarno - Rovato 0-0

Offanenghese - Soresinese 3-1

(Vaherna, Proch, Quaggiotto - Ferrari)

Fonte immagine: pagina facebook FC Castiglione.