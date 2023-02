Eccellenza: i risultati di domenica 26 febbraio

Ancora una vittoria per il Cast Brescia che non vuole più fermarsi. Grazie al gol realizzato al 18’ da Peli, la squadra franciacortina batte il Castiglione e prosegue la sua marcia in vetta al girone C di Eccellenza. A sei lunghezze di distanza insegue il Caravaggio vittorioso di misura sul campo del Cazzagobornato raggiunto in classifica da uno scatenato Rovato che ha rifilato ben cinque gol al Darfo Boario. Al quinto posto rimane l’Ospiateletto fermato sull’1 a 1 dalla Luisiana. Stesso punteggio tra Bedizzolese e Ciliverghe, mentre il Prevalle sorride con Mora autore del gol partita contro l’Offanenghese. Pesante sconfitta per 4 a 0 del Vobarno nello scontro diretto per la salvezza contro la Soresinese che in classifica supera anche il Carpenedolo battuto su rigore dal Codogno. Senza gioia, infine, il Rezzato sconfitto di misura dalla Soncinese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Cast Brescia - Castiglione 1-0

(18′ Peli)

Cazzagobornato - Caravaggio 0-1

(Bertelli)

Ciliverghe - Bedizzolese 1-1

(79′ Gentili – 32′ Bertoli)

Darfo Boario - Rovato 0-5

(28′ Vitari, 48′ Fiorentino, 50′ Roma, 88′ Muchetti, 92′ Bonardi)

Luisiana - Ospitaletto 1-1

(6′ Ornaghi – 24′ Broli)

Offanenghese - Prevalle 0-1

(Mora)

Codogno - Carpenedolo 1-0

(82′ rig. Licciardello)

Soncinese - Rezzato Dor 1-0

(Lanzi)

Vobarno - Soresinese 0-4

(8′ Lera, 16′ Imprezzabile, 25′ Brunetti, 44′ Ferrari)

Fonte immagine: pagina facebook Rezzato Dor.