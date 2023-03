Eccellenza: i risultati di domenica 5 marzo

L’Ospitaletto ferma in rimonta la capolista Cast Brescia grazie al gol del proprio capitano che nella ripresa ha risposta al gol segnato al 27 da Sodinha. La formazione di mister Quaresmini rimane in vetta al girone C di Eccellenza inseguita a quattro lunghezze dal Caravaggio vittorioso contro il Ciliverghe grazie al rigore trasformato da Marrazzo. Al terzo posto si allontanano il Cazzagobornato sconfitti rispettivamente dal Castiglione e dalla Soncinese. Pareggi a reti inviolate nelle sfide Bedizzolese-Darfo Boario e Soresinese-Codogno. Strappano un punto anche Prevalle e Carpenedolo fermate entrambe sull’1 a 1 dalla Luisiana e dall’Offanenghese. Quarta vittoria stagionale, infine, per il Rezzato Dor supera il Vobarno, sale a quota 13 punti e continua a lottare per la salvezza.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bedizzolese - Darfo Boario 0-0

Caravaggio - Ciliverghe 1-0

(13′ rig. Marrazzo)

Cast Brescia - Ospitaletto 1-1

(27′ Sodinha – 65′ Broli)

Castiglione - Cazzagobornato 2-1

(82′ e 87′ rig. Ferrari – 15′ rig. Pozzoni)

Carpenedolo - Offanenghese 1-1

(87′ rig. Botturi – 90′ Kasparavicius)

Luisiana - Prevalle 1-1

(Okyere)

Rezzato Dor - Vobarno 2-1

(55′ 80′ Nonni – 7′ Seck)

Rovato - Soncinese 1-2

(75′ Faini – 24′ Marchiondelli, 94′ Piras)

Soresinese - Codogno 0-0

