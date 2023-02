Eccellenza: i risultati di domenica 19 febbraio

Nessuna stanchezza per il Cast Brescia che dopo la vittoria infrasettimanale in Coppa Italia, rifila una manita alla Luisiana e vola in fuga complice la sconfitta interna del Cazzagobornato nell’anticipo di sabato sera contro la Bedizzolese. Appaiati ai gialloblù di mister Inverardi c’è ora il Caravaggio vittorioso 2 a 0 sul Castiglione. Tornano alla vittoria l’Ospitaletto, che supera 3 a 2 l’Offanenghse, e il Rovato vincente 2 a 1 sul Ciliverghe. Soltanto un pareggio per il Prevalle contro il Codogno, mentre il Rezzato Dor torna a sperare in chiave salvezza grazie alla bella vittoria sul Darfo Boario firmata Zanotti e Serpelloni. Terminate a reti inviolate, infine, le sfide Carpenedolo-Vobarno e Soresinese-Soncinese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Cazzagobornato - Bedizzolese 2-3 (giocata sabato 18)

(46′ pt Pozzoni, 93′ rig. Pozzoni – 3′ Rossi, 52′ Scidone, 54′ Tettamanti)

Cast Brescia - Luisiana 5-0

(6′ rig. Gritti, 17′ Mattei, 31′ Arici, 39′ Contratti, 66′ Giangaspero)

Carpenedolo - Vobarno 0-0

Ospitaletto - Offanenghese 3-2

(20′ Barwuah, 49′ Galelli, 54′ Cartella – 39′ Proch, 67′ Proch)

Prevalle - Codogno 1-1

(30′ Bignotti – 70′ Tomella)

Rezzato Dor - Darfo Boario 2-0

(5′ Zanotti, 58′ Serpelloni)

Rovato - Ciliverghe 2-1

(43′ Roma, 88′ Bonardi – 68′ Valoti)

Caravaggio - Castiglione 2-0

(50′ Solati, 75′ Cacciatori)

Soresinese - Soncinese 0-0

