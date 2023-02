Eccellenza: i risultati di domenica 12 febbraio

Il Ciliverghe supera 3 a 2 in rimonta il Rezzato nell’anticipo della ventunesima giornata e sale in zona play off. A guidare il girone c’è sempre il Cast Brescia che vince 2 a 1 in trasferta lo scontro diretto con il Caravaggio e allunga in vetta a più 3 sul Cazzagobornato fermato sull’1 a 1 dal Rovato. Batosta per l’Ospitaletto sconfitto 4 a 0 dal Codogno e raggiunto in classifica dal Castiglione che ne segna addirittura sei alla Bedizzolese. Torna alla vittoria il Prevalle che vince e supera in classifica il Vobarno trascinato dal solito Okyere e da Van der Waart al primo centro in maglia biancorossa. Finiscono a reti inviolate, invece, le sfide Darfo Boario-Soresinese e Soncinese-Carpenedolo. A chiudere la giornata la partita tra Offanenghese e Luisiana terminata uno pari.

I risultati e i marcatori della giornata:

Ciliverghe - Rezzato 3-2

(7’ Valotti, 92’ Bosio, 94’ Valotti – 26’ Scidone, 69’ Gradin)

Caravaggio - Cast Brescia 1-2

(93′ Marrazzo – 25′ Contratti, 41′ Peli)

Castiglione - Bedizzolese 6-1

(9′ Lauricella, 47′ Russo. 63′ rig. Ferrari, 68′ Conti, 75′ Lauricella, 87′ Pasotti – 13′ Ndoci)

Cazzagobornato - Rovato 1-1

(89′ Stefanescu – 73′ Fiorentino)

Darfo Boario - Soresinese 0-0

Codogno - Ospitaletto 4-0

(Lacchini, Lacchini, Tomella, Kouadjo)

Soncinese - Carpenedolo 0-0

Vobarno - Prevalle 1-2

(46′ Butturini – 48′ pt Okyere, 76′ M. Van der Waart)

Offanenghese - Luisiana 1-1

(Guerini - Degeri)

Fonte immagine: Ciliverghe Calcio.