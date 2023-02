Eccellenza: i risultati di domenica 5 febbraio

Il Cast Brescia prosegue la sua corsa in vetta alla classifica grazie alla vittoria per 3 a 1 inflitta all’Offanenghese del tecnico bresciano Bersi. Al secondo posto sale il Cazzagobornato che torna alla vittoria sul campo del Rezzato e approfitta del passo falso del Caravaggio fermato sull’1 a 1 dalla Bedizzolese. Perdono terreno l’Ospitaletto sconfitto di misura tra le mura amiche dal Vobarno e il Rovato rimontato due volte dal Castiglione. A pari punti della formazione franciacortina a ridosso della zona play off è arrivato il Ciliverghe s cui sono bastati sette minuti per chiudere la pratica Soresinese. Carpenedolo e Darfo Boario non si fanno male a vicenda, mentre il Prevalle viene sconfitto in casa per 2 a 0 dalla Soncinese. A chiudere la ventesima giornata del campionato di Eccellenza la sfida tra Luisiana e Codogno termina uno pari.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bedizzolese - Caravaggio 1-1

(20′ Ait Bakrim – 45′ rig. Marrazzo)

Cast Brescia - Offanenghese 3-1

(54′ Mattei, 79′ Sodinha, 88′ Peli – 49′ Quaggiotto)

Carpenedolo - Darfo Boario 0-0

Ospitaletto - Vobarno 0-1

(35′ rig. Salomoni)

Prevalle - Soncinese 0-2

(Ruscitto, Lanzi)

Rovato - Castiglione 2-2

(27′ Faini, 62′ rig. Faini – 33′ rig. Ferrari, 65′ Mangili)

Soresinese - Ciliverghe 0-2

(5′ Lauricella, 7′ Turlini)

Rezzato Dor - Cazzagobornato 2-3

(Serpelloni, Minelli - 3 Mennucci)

Luisiana - Codogno 1-1

(Autogol - Tomella)

Fonte immagine: FC Carpenedolo.