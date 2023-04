Eccellenza: i risultati di domenica 2 aprile

Trascinato da un incontenibile Giangaspero autore di una tripletta, il Cast Brescia supera 4 a 2 il Carpenedolo e mantiene invariato il vantaggio di più 8 sul Caravaggio vincente per 2 a 0 contro il Codogno. Vittoria anche per il Cazzagobornato che batte la Soncinese e sale al terzo posto superando il Castiglione fermato sullo 0 a 0 dal Vobarno. Il Rovato supera di misura la Luisiana e aggancia al quinto posto l’Ospitaletto che contro il Rezzato riesce a strappare un pareggio in rimonta. Tre punti anche per Ciliverghe e Offanenghese vittoriose rispettivamente contro Darfo Boario e Bedizzolese. A chiudere la giornata, infine, la manita del Prevalle sul campo della Soresinese con la doppietta del bomber Okyere.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bedizzolese - Offanenghese 0-1

(89′ Proch)

Cast Brescia - Carpenedolo 4-2

(44′ 46′ 90′ Giangaspero, 88′ Gritti – 50′ Botturi, 89′ Volta)

Castiglione - Vobarno 0-0

Cazzagobornato - Soncinese 2-1

(25′ Pozzoni, 40′ Farimbella – 76′ aut. Minotti)

Ciliverghe - Darfo Boario 4-2

(41′ 56′ Bosio, 79′ Cristini, 82′ Scidone – 45′ rig. Fanti, 71′ Fenotti)

Rezzato Dor - Ospitaletto 2-2

(47′ Serpelloni, 51′ Minelli – 38′ Barwuah, 78′ Bertacchi)

Rovato - Luisiana 2-1

(80′ Kapllani, 90′ Faini – 17′ Nossa)

Soresinese - Prevalle 0-5

(Avanzi, 2 Okyere, Dadson, Bisha)

Caravaggio - Codogno 2-0

(Speziale, Mapelli)