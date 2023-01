Eccellenza: i risultati di domenica 15 gennaio

Partita scoppiettante quella andata in scena tra Cazzagobornato e Ospitaletto terminata con il risultato di 4 a 3 per la formazione franciacortina. In vantaggio 3 a 0, gli orange riaprono la partita portandosi a un solo gol di scarto prima del 4 a 2 firmato da Trovadini. Al 60 Barrionuevo riaccende le speranze dell’Ospitaletto, ma la formazione di mister Inverardi resiste fino al termine della partita, conquista i tre punti e si porta al comando solitario del girone C di eccellenza complice la sconfitta casalinga e inaspettata del Cast Brescia, fresco vincitore della Coppa Italia di Eccellenza Lombardia, contro il Vobarno. Il Carpenedolo porta a sei la sua striscia di risultati utili consecutivi fermando sull’1 a 1 il Caravaggio di Marrazzo. Torna in zona play off il Rovato che in trasferta supera 3 a 1 il Rezzato. Stesso risultato per l’Offanenghese contro il Darfo Boario, mentre il Ciliverghe viene fermato sull’1 a 1 in casa della Luisiana. Bene il Prevalle vittorioso 1 a 0 sul Castiglione, passo falso, invece, della Bedizzolese sconfitta 2 a 0 dalla Soresinese. A chiudere la giornata il pareggio a reti inviolate tra Codogno e Soncinese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Cast Brescia - Vobarno 0-1

(13’ Boschiroli)

Cazzagobornato - Ospitaletto 4-3

(4’ Minessi, 7’ e 51’ Trovadini, 25’ Aceti - 37’ Barwuah, 47’ Galelli, 60’ Barrionuevo)

Carpenedolo - Caravaggio 1-1

(Comotti - Marrazzo)

Luisiana - Ciliverghe 1-1

(2′ Riboli – 37′ Comi)

Offanenghese - Darfo Boario 3-1

(45′ Guerini, 33′ Proch, 88′ Proch – 80′ Kamal)

Prevalle - Castiglione 1-0

(17’ Okyere)

Rezzato - Rovato 1-3

(90′ Raccagni – 30′ Bonardi, 75′ rig. Faini, 78′ Muchetti)

Soresinese - Bedizzolese 2-0

(13′ Ferrari, 86′ rig. Ferrari)

Codogno - Soncinese 0-0

Fonte immagine: Cazzagobornato Calcio.