Eccellenza: i risultati di domenica 10 settembre

Seconda vittoria consecutiva per il Darfo Boario che con il minimo scarto supera anche la Bedizzolese e si mantiene a punteggio pieno in compagnia della Castellana vittoriosa in trasferta contra la Forza e Costanza. Prima vittoria in campionato per Ciliverghe, Rovato e Ospitaletto vincenti rispettivamente contro Orceana, Pavonese e Pradalunghese. Terminano in parità, invece, le sfide Castiglione-Atletico Cortefranca, Cazzagobornato-Vertovese e Carpenedolo-Casazza. Vittoria per 3-1, infine, dello Scanzorosciate contro il Falco.

I risultati e i marcatori della giornata:

Castiglione - Atletico Cortefranca 2-2

(30′ Valotti, 62′ Mangili - 44′ Baldrighi, 64′ Mbengue)

Cazzagobornato - Vertovese 1-1

(Lapadula - Messedaglia)

Darfo Boario - Bedizzolese 1-0

(77′ Flaccadori)

Carpenedolo - Casazza 1-1

(43′ Zani - 75′ Arici)

Orceana - Ciliverghe 1-2

(37′ Migliorati - 75′ Triglia, 91′ Scidone)

Ospitaletto - Pavonese 3-0

(16′ Okyere, 49′ rig. Gritti, 90′ Guerini)

Rovato - Pradalunghese 1-0

(Faini)

Forza e Costanza - Castellana 0-2

(Faye Papa, Crema)

Scanzorosciate - Falco 3-1

(Bosis G., Bosis F., Capelli - Carrara)