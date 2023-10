Eccellenza: i risultati di domenica 1 ottobre

La quarta giornata del campionato di Eccellenza regala la vetta della classifica al Ciliverghe vittorioso in trasferta contro il Darfo Boario grazie ai gol realizzati in pieno recupero da Minessi e Trovadini. A puri punti c’è la Castellana che nell’anticipo ha superato il Carpenedolo con il punteggio di 1-0. Terzo pareggio per l’Ospitaletto fermato in casa sull’1-1 dalla Vertovese, stesso punteggio per l’Atletico Cortefranca sul campo del Casazza. Prima vittoria in campionato per il Cazzagobornato contro la Pradalunghese, battute d’arresto, invece, per Rovato, Pavonese e Bedizzolese sconfitte rispettivamente da Orceana, Forza E Costanza e Scanzorosciate. A chiudere la giornata la vittoria per 2-0 del Castiglione sul Falco.

I risultati e i marcatori della giornata:

Carpenedolo - Castellana 0-1

(6′ Secli)

Cazzagobornato - Pradalunghese 2-1

(41′ Scaglia, 88′ Scarsi - 55′ Carobbio)

Ospitaletto - Vertovese 1-1

(13′ Contratti - 1′ Ballabio)

Casazza - Atletico Cortefranca 1-1

(27′ Breviario – 60′ Mbengue)

Darfo Boario - Ciliverghe 0-2

(93′ Minessi, 95′ Trovadini)

Forza E Costanza - Pavonese 3-0

(Grossi, Tiraboschi, Longhi)

Orceana - Rovato 4-0

(2 Speziale, Rebolini, Duda)

Scanzorosciate - Bedizzolese 2-1

(Capelli, Gueye – Fregoni)

Castiglione - Falco 2-0

(Valotti, Omorogieva)