Eccellenza: i risultati di domenica 24 settembre

Eccellenza Lombardia Girone C

Grande prestazione della Bedizzolese che tra le mura amiche ha fermato sullo 0-0 l’Ospitaletto. Conquistano i tre punti balzando in testa alla classifica, invece, Ciliverghe e Rovato vittoriose rispettivamente contro Cazzagobornato e Casazza. Al comando ci sono anche la Castellana che ha pareggiato contro il Castiglione e la Vertovese che invece ha battuto di misura il Darfo Boario. Prima vittoria in campionato per il Carpenedolo che grazie al gol di Butturini ha superato a domicilio l’Atletico Cortefranca. Muove la classica la Pavonese che fa 1-1 contro lo Scanzorosciate, mentre a chiudere la giornata c’è la vittoria esterna del Forza E Costanza contro il Falco.

I risultati e i marcatori della giornata:

Atletico Cortefranca - Carpenedolo 0-1

(79′ Butturini)

Bedizzolese - Ospitaletto 0-0

Pavonese - Scanzorosiciate 1-1

(Capelli)

Ciliverghe - Cazzagobornato 2-1

(55′ Belotti, 83′ Minessi – 62′ rig. Scaglia)

Pradalunghese - Orceana 2-2

(Franchini - Speziale, Reboldini)

Rovato - Casazza 3-0

(9 Faini, 19′ 64 Barwuah)

Vertovese - Darfo Boario 1-0

(22′ Palamini)

Castellana - Castiglione 1-1

(44′ Crema – 90′ Lauricella N.)

Falco - Forza E Costanza 1-2

(Crippa - Tiraboschi, Sare)