Eccellenza: i risultati di domenica 6 novembre

Il Cast Brescia si aggiudica la sfida di cartello contro il Ciliverghe vincendo in rimonta per 3 a 2 sul Ciliverghe. Partita accesa tra con molti ex tra le due squadre, ma l’intera posta in palio è conquistata dai franciacortini che rimando così in vetta alla classifica. Al secondo posto a due lunghezze di distanza c’è l’Offanenghese che si abbatte sul Rovato vincendo 4 a 1. Ottimo risultato anche del Cazzagobornato, in campo alle 18:30, che supera per 3 a 1 il Darfo Boario. Il Caravaggio rifila due reti al Vobarno e sale al quarto posto in zona play off assediata dall’Ospitaletto fermato sul’1 a 1 in casa della Soresinese. Beccalossi centra la prima vittoria sulla panchina del Prevalle espugnando di misura e nei minuti di recupero il Carpenedolo ora al penultimo posto della classifica davanti al Rezzato Dor sconfitto per 3 a 1 dalla Luisiana. Sempre in zona retrocessione, infine, risale la Soresinese vittoriosa in trasferta a Castiglione.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bedizzolese - Codogno 3-0

(16′ e 60′ Bertoli, 57′ Scidone)

Caravaggio - Vobarno 2-0

(43′ Colta, 70’ Marrazzo)

Carpenedolo - Prevalle 0-1

(91’ Avanzi)

Cast Brescia - Ciliverghe 3-2

(14′ Gritti, 35′ Mattei, 79′ Arici – 12′ 76′ Bosio)

Rezzato Dor - Luisiana 1-3

(35′ Raccagni – 49′ Moriggi, 55′ Pavesi, 80’ Degeri)

Rovato - Offanenghese 1-4

(52′ Tettamanti – 65′ 88′ Proch, 69′ Cuzzi, 95′ Pelypencko)

Soresinese - Ospitaletto 1-1

(68’ Prandi - 25’ Galelli)

Castiglione - Soncinese 1-2

(Belotti - Pagano, Ghidinelli)

Cazzagobornato - Darfo Boario 3-1

(13’ Inverardi, 48’ Paderno, 94’ Minessi - 80’ Fusar Bassini)