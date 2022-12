Eccellenza: i risultati di domenica 4 dicembre

Grande e importante vittoria del Cazzagobornato che supera per 3 a 1 l’agguerrita Offanenghese, in classifica sale a quota 36 punti e allunga a più tre il vantaggio sul Cast Brescia fermato sull’uno pari dalla Soncinese. Al terzo posto sale l’Ospitaletto che con un gol al 92’ di Barwuah supera in campo e in classifica il Caravaggio. Ritorna in zona play off il Castiglione grazie alla vittoria per 1 a 0 sulla Luisiana, vince la Bedizzolese contro il Prevalle grazie alla doppietta di Ait Bakrim. Il Ciliverghe si abbatte sul Codogno calando un poker già dopo i primi quarantacinque minuti, mentre le sfide tra Darfo Boario-Vobarno e Rovato-Carpenedolo finiscono con il punteggio di uno pari. Ancora una sconfitta, infine, per il Rezzato Dor battuto 2 a 0 dalla Soresinese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bedizzolese - Prevalle 2-0

(82′ Ait Bakrim, 95′ Ait Bakrim)

Caravaggio - Ospitaletto 0-1

(92′ Barwuah)

Cast Brescia - Soncinese 1-1

(67′ Marazzi – 61′ Ruscitto)

Cazzagobornato - Offanenghese 3-1

(25’ Lanza, 66’ Minessi, 79’ Minotti – 85’ Proch)

Ciliverghe - Codogno 4-1

(2′ Turlini, 23′ Scidone, 30′ Turlini, 39′ Valotti – 80′ Franceschinis)

Darfo Boario - Vobarno 1-1

(84′ Zampatti – 63′ Ciasca)

Rezzato Dor - Soresinese 0-2

(Lera, Ferraroni)

Rovato - Carpenedolo 1-1

(86′ rig. Thiam – 53′ Botturi)

Castiglione Luisiana 1-0

(86′ Mangili)

