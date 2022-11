Eccellenza: i risultati di domenica 27 novembre

Con un gol del giovane Patarini realizzato a sei minuti dal termine, il Cazzagobornato ha espugnato il campo del Codogno conquistando la vetta solitaria della classifica. A favorire il balzo in testa è stato il pareggio del Cast Brescia fermato in trasferta dalla Soresinese con il punteggio di 1 a 1. In compagnia di Sodinha e compagni sale il Caravaggio vittorioso per 1 a 0 sulla Luisiana. Rallenta, ma resta in zona play off, anche l’Ospitaletto che contro la Bedizzolese non va oltre il due pari. Stesso risultato anche tra Prevalle e Rovato con i franciacortini rimontati al 97’ da Zanola. In chiave salvezza vittorie importanti per Carpenedolo e Vobarno rispettivamente contro Rezzato Dor e Ciliverghe. Punti importanti che fanno respirare anche per il Darfo Boario vittorioso sul campo della Soncinese. A chiudere la quindicesima giornata, infine, il tris calato dall’Offanenghese al Castiglione.

I risultati e i marcatori della giornata:

Carpenedolo - Rezzato Dor 1-0

(5′ Comotti)

Ospitaletto - Bedizzolese 2-2

(Barwuah, Barrionuevo - Fregoni, Scidone)

Prevalle - Rovato 2-2

(31′ Bignotti, 97′ Zanola – 35′ Thiam, 76′ rig. Thiam)

Codogno - Cazzagobornato 0-1

(84’ Patarini)

Soncinese - Darfo Boario 1-2

(Lanzi – Lini, Fenotti)

Soresinese - Cast Brescia 1-1

(13′ Zamble Bi – 18′ Contratti)

Vobarno - Ciliverghe 3-2

(51′ Rusconi, 59′ Seck, 88′ Seck – 20′ Turlini, 52′ Valotti)

Luisiana - Caravaggio 0-1

(Fornari)

Offanenghese - Castiglione 3-0

(9′ Guerini, 24′ Proch, 75′ Straolzini)

Fonte immagine: Cazzagobornato Calcio.