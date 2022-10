Eccellenza: i risultati di domenica 23 ottobre

Campionato combattutissimo con cinque squadre in due punti. La capolista Rovato viene fermata in casa dal Vobarno e vede diminuire il duo vantaggio sulle inseguitrici che ora è di un solo punto. Ad approfittarne il Ciliverghe che supera per 2 a 0 il Castiglione in trasferta e il Cast Brescia che torna alla vittoria superando il Cazzagobornato con una rete realizzata da Sodinha al 65’. Nel gruppo delle inseguitrici anche l’Offanenghese vittorioso 3 a 0 contro la Soresinese. Vittoria com due reti di scarto per il Darfo Boario contro il Caravaggio e per il Carpenedolo contro la Luisiana. Il Prevalle fatica a trovare continuità e in casa viene sconfitto dall’Ospitaletto che sta risalendo la classifica grazie alle reti di un Enock in grande spolvero. Vittoria importante in china ve salvezza per il Rezzato Dor che vince in rimonta contro il Codogno e abbandona l’ultimo posto in classifica. Pareggio con un gol per parte, infine, tra Bedizzolese e Soncinese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bedizzolese - Soncinese 1-1

(29′ Bertoli – 43′ Lanzi)

Caravaggio - Darfo Boario 0-2

(11’ Lini, 30’ Fanti)

Cast Brescia - Cazzagobornato 1-0

(65’ Sodinha)

Castiglione - Ciliverghe 0-2

(35′ rig Valotti, 44′ Gentili)

Carpenedolo - Luisiana 2-0

(53′ Panina, 66′ Porro)

Prevalle - Ospitaletto 1-2

(Okyere – Gambarini, Enock)

Rezzato Dor - Codogno 2-1

(48′ Vignetti, 61′ Raccagni – 37′ Franzese)

Rovato - Vobarno 1-1

(54′ Roma – 75′ rig. Rusconi)

Soresinese - Offanenghese 0-3

(Quaggiotto, Guerini, Pinto)

