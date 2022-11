Eccellenza: i risultati di domenica 20 novembre

Il Cast Brescia resta al comando della classifica grazie a una vittoria sofferta decisa dal suo fuoriclasse Sodinha. Un buon Darfo Boario tiene testa alla compagine franciacortina per 80 minuti rispondendo con Lini al gol di Peli, ma negli ultimi dieci minuti cede al gol dell’ex Brescia. Il Cazzagobornato si mantiene in scia al secondo posto rifilando, invece, quattro gol al Vobarno sempre più invischiato in zona play out. Al terzo posto rimane il Caravaggio che liquida tra le mura amiche l’Offanenghese con un gol di Carmine Marrazzo. Il Rovato è in caduta libera e perde ancora contro l’Ospitaletto che invece si gode l’ottimo momento di forma salendo al quarto posto con 28 punti a sole tre lunghezze dalla vetta. A chiudere la zona play off c’è infine il Castiglione che ha domato 2 a 0 il Codogno. Vittoria con poker per la Bedizzolese che supera la Luisiana e aggancia in classifica il Ciliverghe fermato in trasferta dalla Soncinese. A Prevalle funziona la cura Beccalossi che sembra aver dato nuova linfa alla squadra. I biancorossi conquistano i tre punti con un netto 5 a 0 sul Rezzato Dor che rimane invece all’ultimo posto. Vittoria importante in chiave salvezza, infine, per il Carpenedolo che trascinato da un super Panina, a segno con quattro gol, vince per 6 a 0 in trasferta contro la Soresinese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bedizzolese - Luisiana 4-0

(20′ Ndoci, 54′ Ndoci, 65′ Omorogieva, 89′ Scidone)

Cast Brescia - Darfo Boario 2-1

(6′ Peli, 80′ Sodinha – 17′ Lini)

Castiglione - Codogno 2-0

(14′ Pasotti, 45′ Campagnari)

Cazzagobornato - Vobarno 4-0

(21′ Inverardi, 29′ Minessi, 60′ rig. Minotti, 82′ Inverardi)

Rezzato Dor - Prevalle 0-5

(Dadson, Guariniello, Dadson, Bignotti, Bonassi)

Rovato - Ospitaletto 1-3

(39′ rig. Faini – 8′ Barwuah, 45′ Facundo, 75′ Lora)

Soncinese - Ciliverghe 2-2

(67′ Pagano – 39′ Turlini, 52′ Valotti)

Soresinese - Carpenedolo 0-6

(2′ Panina, 19′ Panina, 29′ Porro, 48′ Dossena, 51′ Panina, 67′ Panina)

Caravaggio - Offanenghese 1-0

(Marrazzo)

Fonte immagine: Cazzagobornato Calcio.