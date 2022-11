Eccellenza: i risultati di mercoledì 2 novembre

Turno infrasettimanale per il campionato di Eccellenza che mercoledì 2 novembre è andato in scena insolitamente con la diciassettesima giornata di campionato. Tutti i fari erano puntati sul big match Cast Brescia-Rovato che ha visto il trionfo del sodalizio Imperiale-Musso. Il Cast Brescia ha infatti rifilato un netto 4 a 0 al Rovato a segno soltanto nel recupero con il gol della bandiera realizzato da Faini. Tre punti importanti che proiettano il Cast Brescia momentaneamente in testa alla classifica. A inseguire al terzo posto l’Offanenghese dei bresciani Bersi e Dalè e subito dietro il Castiglione vittorioso in trasferta per 3 a 2 contro il Carpenedolo e il Cazzagobornato che vince per 2 a 0 sul campo del Prevalle. Molto bene anche l’Ospitaletto che supera per 4 a 2 il Ciliverghe allo stadio “Gino Corioni” portandosi a ridosso della zona play off. Prendono fiato il Vobarno che conquista tre punti contro il Codogno e la Bedizzolese che supera di misura il Rezzato Dor ultimo in classifica. Non vanno oltre il pareggio il Darfo Boario in casa della Luisiana e il Caravaggio, a segno con Marrazzo, contro la Soresinese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Carpenedolo - Castiglione 2-3

(2′ rig. Diene, 56′ Dossena – 38′ Raffa, 67′ Pasotti, 87′ Campagnari)

Cast Brescia - Rovato 4-1

(24′ Contratti, 41′ Maspero, 49′ Mattei, 65′ Mattei – 91′ Faini)

Luisiana - Darfo Boario 2-2

(28′ Pavesi, 45′ Ragazzini – 27′ Maggioni, 90′ Zampatti)

Ospitaletto - Ciliverghe 4-2

(28′ Barwuah, 35′ Dell’Orto, 48′ Miglio, 53′ Barwuah – 12′ Guccione, 34′ Guccione)

Prevalle - Cazzagobornato 0-2

(Venturi, Masperi)

Codogno - Vobarno 1-2

(26′ Franzese – 9′ Taylor, 33′ Ciasca)

Rezzato - Bedizzolese 0-1

(32′ Bertoli)

Offanenghese - Soncinese 0-0

Soresinese - Caravaggio 1-1

(Brunetti - Marrazzo)

Fonte immagine: pagina facebook Ospitaletto.