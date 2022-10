Eccellenza: i risultati di domenica 16 ottobre

Il Rovato non vuole più fermarsi e a Soncino sbriga la pratica vincendo per 3 a 1 in rimonta dopo lo svantaggio iniziale subito al 10’ del primo tempo. Prova di forza anche del Castiglione che vince in trasferta per 4 a 1 contro il Cazzagobornato e si porta in solitaria al secondo posto a quota 18 punti. In terza posizione scivola anche il Cast Brescia sconfitto di misura dall’Ospitaletto a segno con Enock. Un Ciliverghe affaticato dall’impegno infrasettimanale di Coppa Italia cade tra le mura amiche contro il Caravaggio che supera proprio i gialloblù e si rilancia ai piani alti della classifica. Risalgono posizioni importanti anche il Darfo Boario che supera la Bedizzolese per 3 a 1 e il Prevalle che torna alla vittoria contro la Luisiana grazie alle reti di Bignotti e Okyere. Prima vittoria stagionale, e anche molto importante, per il Rezzato Dor che con una doppietta di Raccagni supera in trasferta il Vobarno. Pareggi a reti inviolate, invece, tra Offanenghese-Carpenedolo e Codogno-Soresinese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Cazzagobornato - Castiglione 1-4

(Venturi – Lauricella, Campagnari, Campagnari, Pezzini)

Ciliverghe - Caravaggio 1-2

(90′ Albini – 26′ Fornari, 76′ Galdoune)

Darfo Boario - Bedizzolese 3-1

(rig. Fanti, Baccanelli, Spampatti – Faccioli)

Prevalle - Luisiana 2-1

(Bignotti, Okyere – Aiello)

Offanenghese - Carpenedolo 0-0

Ospitaletto - Cast Brescia 1-0

(32′ Enock)

Soncinese - Rovato 1-3

(10′ Veron – 16′ Roma, 53′ Thiam, 79′ Gambarini)

Vobarno - Rezzato Dor 0-2

(10′ Raccagni, 60′ Raccagni)

Codogno - Soresinese 0-0

Fonte immagine: Cazzagobornato Calcio.