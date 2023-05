Eccellenza: i risultati dei play out e dei play off

Il Caravaggio ipoteca la finale play off superando con due gol di scarto l’Ospitaletto. Nell’altra sfida, invece, il Cazzagobornato viene rimontato in trasferta dal Castiglione. Nei play out, infine, vige l’equilibrio con due pareggi in altrettante sfide. Il prossimo appuntamento è tra una settimana per le semifinali di ritorno.

Di seguito i risultati e i marcatori della giornata:

PLAY OFF

Caravaggio - OSPITALETTO 2-0

(Corio, Marrazzo)

Castiglione - CAZZAGOBORNATO 1-1

(84′ Ferrari – 45′ Minessi)

PLAY OUT

Codogno - DARFO BOARIO 1-1

(Porati – Fenotti)

VOBARNO - CARPENEDOLO 2-2

(21′ Chimini, 58′ Venturelli – 10′ 70′ Comotti)