Eccellenza: il programma e le designazioni di domenica 22 ottobre

Domenica 22 ottobre si disputerà la settima giornata del campionato di Eccellenza. Ad aprire il sipario sarà l’anticipo del sabato che vedrà di scena Bedizzolese è Carpenedolo. L’Ospitaletto ancora imbattuto in campionato prosegue la corsa verso la vetta sul campo del ritrovato Rovato, mentre il Ciliverghe attende la Forza e Costanza per rialzarsi dalle ultime due sconfitte consecutive. Impegni casalinghi anche per Cazzagobornato e Orceana rispettivamente contro Casazza e Darfo Boario. Sfida importante in chiavetta salvezza, infine tra Pavonese e Atletico Cortefranca del neo tecnico Roberto Crotti.

Di seguito il programma della giornata e tutte le designazioni arbitrali:

Bedizzolese - Carpenedolo (sabato 21 ottobre)

(Arbitro: Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia; Assistente 1: Daniele Savoldi di Brescia; Assistente 2: Emanuele Toniutto di Como)

Pavonese - Atletico Cortefranca

(Arbitro: Francesco Gabbio di Crema; Assistente 1: Mohamed Elghachi di Bergamo; Assistente 2: Alessandro Bergamaschi di Bergamo)

Cazzagobornato - Casazza

(Arbitro: Lorenzo Cicognani di Busto Arsizio; Assistente 1: Andrea Missaglia di Monza; Assistente 2: Luca Zanibelli di Brescia)

Ciliverghe - Forza e Costanza

(Arbitro: Gianmaria Ossoli di Monza; Assistente 1: Federico Mucciante di Milano; Assistente 2: William Alexander Harwood di Chiari)

Orceana - Darfo Boario

(Arbitro: Sebastiano Nucini di Treviglio; Assistente 1: Paolo Rossi di Bergamo; Assistente 2: Lorenzo De Micheli di Gallarate)

Rovato - Ospitaletto

(Arbitro: Marco Mammoli di Perugia; Assistente 1: Marcello Filipponi di Monza; Assistente 2: Diego Alexander Huete Valdivia di Milano)

Falco - Castellana

(Arbitro: Matteo Pastori di Busto Arsizio; Assistente 1: Riccardo Benzi di Crema; Assistente 2: Marco Cogrossi di Cremona)

Pradalunghese - Scanzorosciate

(Arbitro: Elisa Enis di Como; Assistente 1: Andrea Caccia di Bergamo; Assistente 2: Miki Ravelli di Bergamo)

Vertovese - Castiglione

(Arbitro: Gabriele Nicosia di Cinisello Balsamo; Assistente 1: Dario Conti di Brescia; Assistente 2: Valentino Marini di Brescia)