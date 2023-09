Eccellenza: il programma di domenica 17 settembre

Domenica 17 settembre andrà in scena la seconda giornata del campionato di Eccellenza. L’Ospitaletto affronta la neo promossa Pavonese in cerca della prima vittoria in campionato così come Ciliverghe e Rovato impegnate rispettivamente contro Orceana e Pradalunghese. Derby bresciano, infine, tra Darfo Boario e Bedizzolese.

Di seguito il programma della giornata e tutte le designazioni arbitrali:

Castiglione - Atletico Cortefranca

(Arbitro: Davide Scalvi di Lodi; Assistente 1: Sara Capelli di Bergamo; Assistente 2: Mohamed Elghachi di Bergamo)

Cazzagobornato - Vertovese

(Arbitro: Riccardo Mainini di Busto Arsizio; Assistente 1: Marco Cogrossi di Cremona; Assistente 2: Nicolo Longoni di Seregno)

Darfo Boario - Bedizzolese

(Arbitro: Antonio Atanasov di Verona; Assistente 1: Andrea Lufi di Lodi; Assistente 2: Michael Maraboli di Monza)

Carpenedolo - Casazza

(Arbitro: Francesco Gabbio di Crema; Assistente 1: Niccolo Cantile di Treviglio; Assistente 2: Elpidio Chiariello di Legnano)

Orceana - Ciliverghe

(Arbitro: Riccardo Verrastro di Mantova; Assistente 1: Valentino Marini di Brescia; Assistente 2: Paolo Rossi di Bergamo)

Ospitaletto - Pavonese

(Arbitro: Domenico Fabio Macrina di Reggio Calabria; Assistente 1: Giovanni Nanfa di Seregno; Assistente 2: Vincenzo Manno di Milano)

Rovato - Pradalunghese

(Arbitro: Riccardo Mattu di Milano; Assistente 1: Gian Marco Mavelli di Cinisello Balsamo; Assistente 2: Riccardo Benzi di Crema)

Forza e Costanza - Castellana

(Arbitro: Manuel Monti di Como; Assistente 1: Oliver Benjamin Rossi di Cinisello Balsamo; Assistente 2: Mario Marco Rizza di Legnano)

Scanzorosciate - Falco

(Arbitro: Luca Paris di Bergamo; Assistente 1: Miki Ravelli di Bergamo; Assistente 2: Daniele Savoldi di Brescia)