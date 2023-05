Eccellenza: è Gullit Okyere il capocannoniere

È Gullit Okyere il capocannoniere del girone C di Eccellenza. Dopo un girone di ritorno strepitoso, il centravanti del Prevalle rimonta e sorpassa tutti i suoi concorrenti raggiungendo quota 20 gol, 14 dei quali su azione e 6 da calcio di rigore. Al secondo posto, dopo essere stato in testa per molte giornate, si classifica Enock Barwuah dell’Ospitaletto con 19 centri. Terzo posto, invece, per Lorenzo Faini del Rovato che chiude la stagione con 18 reti messe a segno.

Di seguito la classifica aggiornata al termine del campionato:

20 reti: Okyere Gullit (Prevalle);

19 reti: Barwuah Enock (Ospitaletto);

18 reti: Faini Lorenzo (Rovato);

17 reti: Marrazzo Carmine (Caravaggio);

15 reti: Valotti Marco (Ciliverghe);

13 reti: Proch Daniele (Offanenghese), Guerini Filippo (Offanenghese);

12 reti: Peli Federico (Cast Brescia), Contratti Francesco (Cast Brescia);

11 reti: Lanzi Eddy (Soncinese), Campagnari Filippo (Castiglione), Ferrari Nicola (Castiglione);

10 reti: Scidone Mariano (Bedizzolese), Mattei Marco (Cast Brescia), Roma Alessandro (Rovato), Bosio Davide (Ciliverghe), Pozzoni Leonardo (Cazzagobornato),

9 reti: Minessi Anthony (Cazzagobornato);

8 reti: Matteo Gritti (Cast Brescia), Francesco Giangaspero (Cast Brescia), Nadir Minotti (Cazzagobornato),

7 reti: Turlini Alessandro (Ciliverghe), Thiam Diop (Rovato), Fabio Bertoli (Bedizzolese), Davide Panina (Carpenedolo), Botturi Stefano (Carpenedolo), Franceschinis Gabriele (Codogno), Riboli Lorenzo (Luisiana), Daniele Fenotti (Darfo Boario), Lini Matteo (Darfo Boario), Lera Valentino (Soresinese), Franzese Lorenzo (Codogno), Gabriele Venturi (Cazzagobornato), Lahdili Achraf Khalifa (Soresinese).