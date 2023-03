Eccellenza: le designazioni della 34ª giornata

Girone C

Turno infrasettimanale per le squadre di Eccellenza che scendono in campo per disputare la 34ª giornata del campionato. Si comincia con Ciliverghe-Ospitaletto alle 15:30, poi Rovato-Cast Brescia alle 17:30 e Vobarno-Codogno alle 19. Le restanti partite tutte alle 20:30. Di seguito tutte le designazioni arbitrali:

Ciliverghe - Ospitaletto

(Arbitro: Andrea Prencipe di Tivoli; Assistente 1: Mattia Ardesi di Brescia; Assistente 2: Luca Zanibelli di Brescia)

Rovato - Cast Brescia

(Arbitro: Piernicola Giorgino di Milano; Assistente 1: Matteo Cappelletti di Lodi; Assistente 2: Lorenzo Jacopo Cattaneo di Bergamo)

Vobarno - Codogno

(Arbitro: Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo; Assistente 1: Said El Khalfaoui di Bergamo; Assistente 2: Niccolo Cantile di Treviglio)

Bedizzolese - Rovato

(Arbitro: Lorenzo Beretta di Bergamo; Assistente 1: Enrico Rivetti di Brescia; Assistente 2: Tudorel Marius Danciu di Lodi)

Castiglione - Carpenedolo

(Arbitro: Davide Scalvi di Lodi; Assistente 1: Loris Luggeri di Cremona; Assistente 2: Giovanni Arrigoni di Brescia)

Cazzagobornato - Prevalle

(Arbitro: Riccardo Verrastro di Mantova; Assistente 1: Gabriele Borella di Saronno; Assistente 2: Kevin Domenghini di Bergamo)

Darfo Boario - Luisiana

(Arbitro: Andrea Kilian Pina di Como; Assistente 1: Mouhamadou Mansor Sall di Bergamo; Assistente 2: Alessandro Bergamaschi di Bergamo)

Caravaggio - Soresinese

(Arbitro: Roberto Carrisi di Padova; Assistente 1: Abibakr Darwish di Milano; Assistente 2: Marco Tonti di Brescia)

Soncinese - Offanenghese

(Arbitro: Lorenzo Savoldi di Bergamo; Assistente 1: Fabio Nava di Monza; Assistente 2: Riccardo Bergamaschi di Bergamo)